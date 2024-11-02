Yeni Dönem: Harry ve Meghan’ın Açıklamaları

2020 YILINDAKİ ŞOK EDİCİ KARAR

2020’nin ilk günlerinde alınan bu karar, tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Çift, o dönemde bebek olan oğulları Archie ile önce Kanada’ya, ardından da ABD’ye yerleşti. Ancak durum kısa sürede sükunete kavuşmadı. Harry ve Meghan, ailelerinden ayrıldıktan sonra yapacakları açıklamalarla sık sık manşetlerde yer aldı. Bu süreçte geride kalan aile üyelerinin de rahatsız olmasına neden olacak suçlayıcı sözler dile getirildi. Çiftin Londra’dan ayrılması üzerinden bir yıl geçtikten sonra, bu suçlamaların ilk örnekleri ortaya çıkmaya başladı.