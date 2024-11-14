Yeni Dönem İçin Yasal Düzenlemeler Yapıldı

KANUNDAN YENİ DÜZENLEMELER

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı’ndaki soru sayısı 100’den 120’ye yükseltiliyor. Buluntu olarak alınan veya kanun gereğince trafikten men edilip 6 ay içinde sahipleri tarafından alınmayan araçların durumu yeniden ele alınacak. Yediemin otoparklarındaki bu araçların satış usulleri belli kurallar çerçevesinde belirlenecek.

Sesli, yazılı ya da görüntülü iletiyle gerçekleştirilen hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılıp ön ödeme kapsamına dahil edilecek. Şikayete bağlı olan hakaret suçlarında, şikayet süresi fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı aşamayacak. Bu düzenleme, hakaret suçlarıyla ilgili süreçlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl deneyimi olan kişiler, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Ayrıca, uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirildi. Bu durum, arabuluculuk ve uzlaştırma alanındaki yetkinliği artırmayı amaçlıyor.

AK Parti’nin kabul edilen önergeleriyle, evlenen kadınların soyadı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanması ve Kamulaştırma Kanunu’ndaki değişiklikler de kapsam dahilinde ele alındı. Birçok madde içeren yeni Kanun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş durumda.