Yeni Dönem, Kardeşlik Ve Birlik Vakti

YENİ BİR DÖNEME ADIM ATILIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle” yeni bir döneme adım atıldığını açıkladı. Altun, “Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır” diye ifade etti. Kardeşlikten güç alarak “terörsüz bir Türkiye” için el ele verildiğini belirtti.

KARDEŞLİK İLE GÜÇLENMEK

Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden “Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, terörsüz Türkiye’ye destek ol” başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” çağrısının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Altun, “Örgütün kendisini feshetme ve silah bırakma kararı, daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşlik ihtiyacı duyulan bir dönem başlatıyor” dedi.

BARIŞ VE DAYANIŞMA İÇİN YOLCULUK

Fahrettin Altun, topraklarda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil, barışın, huzurun ve dayanışmanın hâkim olduğu bir Türkiye için yola çıkıldığını kaydetti. “Bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır” diyen Altun, “Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir” dedi.