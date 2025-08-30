Yeni Dönem Kazıları Toplumsal Yapıyı Değiştiriyor

ÇATALHÖYÜK’TE YENİ KEŞİFLER YAPILIYOR

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Çatalhöyük’teki yeni arkeolojik kazılarda, doğu Çatalhöyük ile batı Çatalhöyük arasında gerçekleşen göçün sebepleri araştırılıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Ozan, Neolitik insanların göç sürecine dair önemli bulgular elde ettiklerini belirtiyor. “Toplumsal yapının yavaş yavaş değiştiğine yönelik bulgular elde ediyoruz. Mimari, daha alt tabakalarda sıkışık ve bitişik bir düzen gösterirken, zaman içerisinde üst tabakalara doğru mimarinin yavaş yavaş ayrışmaya başladığına dair arkeolojik bulgulara ulaşıyoruz. Toplumsal yapı değiştikten sonra insanların doğu Çatalhöyük’ü terk ederek batıya yerleştiğini düşünebiliriz” şeklinde açıklama yapıyor.

GELENEKSEL TARIM VE ŞEHİR YAŞAMI

Konya Ovası’nda, insanlığın şehir hayatına geçerken tarım yaptığı 9 bin yıllık Çatalhöyük’te yeni dönem kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ çerçevesinde gerçekleştirilen bu kazılar, Doç. Dr. Ali Ozan başkanlığında, doğu Çatalhöyük ile batı Çatalhöyük arasında göçün nedenlerini araştırıyor. Eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar, Neolitik insanların neden göç ettiğine dair araştırmaları kapsamaktadır. Doç. Dr. Ali Ozan, “Batı Çatalhöyük’te Bizans Dönemi’ne tarihlenen mezarlar buluyoruz. Mezarlar her ne kadar Çatalhöyük’ün prehistorik dönemleriyle ilişkili olmasa da gösterdikleri çeşitlilik bağlamında son derece ilgi çekici olarak değerlendirilebilir” diyor.

MEZARLAR VE RİTÜEL YAPILAR

Doğu Çatalhöyük’te Polonyalı ekibin kazı sorumlusunu üstlenen Prof. Dr. Arkadiusz Marciniak, burada yapılan keşiflerle ilgili olarak, “Burada bir avlunun etrafına yerleştirilmiş yapı grupları keşfettik ve bu yapıların birçoğu günlük kullanım işlevine sahip olmayan yapılardı” diyor. “Buradaki en önemli keşiflerden bir tanesi, içerisinde yapının tabanına konulmuş 20 insan iskeletine ait parçalar bulduğumuz bir ‘Ruhani ev’, ‘Ölüler evi’ oldu. Bu insanların başka yerlerde öldüğünü ve kalıntılarının buraya getirilip gömüldüğünü tahmin ediyoruz” şeklinde açıklama ekliyor. Ayrıca, 14 platform bulunan boyalı büyük bir ritüel yapısının da keşfedildiğini vurgularken, bu yapının gelecek yıl kazılmasının planlandığını belirtiyor.

Bu yıl ayrıca günlük kullanım işlevi bulunmayan iyi sıvanmış ve uzun süre iskan edilmiş bir yapıyı kazdıklarını ifade eden Prof. Dr. Marciniak, “Ancak elimizde henüz karbon 14 yöntemi ile elde edilmiş kesin tarihler olmadığından bu eski yapının kesin tarihini şimdilik söyleyemiyoruz” diyerek sözlerini noktalıyor.