Yeni Dönem Maaş Zamı Senaryoları Belli Oldu!

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞ BEKLENTİLERİ

Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, ocak ayında alacakları zamlı maaşlar hakkında bilgiler edinmeye çalışıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri de yavaş yavaş netleşiyor. Peki, en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası’nın son raporlarında yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38’den yüzde 44 seviyesine çıkarıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verisi ise aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 olarak kaydedildi. Milliyet’in haberine göre, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı 4 aylık zam farkı belirginleşti. Şimdi geriye sadece kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Ocak ayıyla birlikte zamlı maaşlar netleşecek. Halihazırda SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan enflasyon farkı alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden güncelleniyor.

OCAK AYI ZAM ORANLARI

Peki, ocak ayında ne kadar bir artış öngörülüyor? En düşük memur ve emekli maaşları ne seviyeye yükselecek? Konuyla ilgili görüşlerini milliyet.com.tr’ye ifade eden Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Memurlarımızda toplu sözleşme dahilinde hesaplamalar yapılmaktadır. Toplu sözleşme iki yıllığına belirlenmişti. 2024 yılı ikinci dönem %10 ve 2025 yılı birinci dönem %6 olarak imzalanmıştı. Memur maaşları kendi içinde aktüeryal bir hesaplama yöntemi ile belirleniyor” dedi.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verisi üzerinden değişik oranlarla hesaplamalar yapılabiliyor. Örneğin, eğer kasım ve aralık enflasyonu %1 çıkarsa, 2024 yılının ikinci dönemi için memur ve memur emeklisine zam oranı %10,77 olacak. Kasım ve aralık ayı enflasyonu %2 çıkarsa, memur ve memur emeklisine %12,35 oranında zam farkı doğuyor. Eğer bu oran %2,5 olursa yapılan güncelleme %13,45, %3 çıktığında ise %14,56 olarak belirleniyor.

NNSSK, BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ARASINDAKİ FARK

Bu noktada, SSK, Bağkur ve memur emeklisi arasında zam oranlarının eşitlenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Refah payı adı altında memur emeklisine verilecek farkla bu mümkün hale gelebilir. 2025 yılı ocak döneminde tahmini olarak memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerine göre yüzde 4,30 civarı daha düşük bir zam alacak. Hükümet burada farkı eşitleme yoluna gidebilir.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, Temmuz 2024 döneminde 39.177 TL seviyesinde belirlenirken, en düşük memur emeklisinin maaşı ise 17.587 TL’ye ulaşmış durumda. Şahsi görüş olarak kasım ve aralık ayı için enflasyon verisinin %2,5 çıkacağı belirtiliyor. Bu durumda yıl sonu enflasyonu %48,28 ile kapandığında, memur ve memur emeklisine alacakları maaş fark oranı %13,45 olacak. Dolayısıyla, en düşük memur maaşı 44.446 TL’ye, memur emeklisinin en düşük maaşı ise 19.952 TL’ye yükselecek. Hesaplanan bu veriler tahmin esaslıdır. Refah payı ve seyyanen bir artış yapılmasının ise yasa koyucunun inisiyatifine bağlı olduğu vurgulanıyor.