Yeni Dönem Vergi Kaçakçılığı Başlıyor

VERGİ KAÇAKÇILIĞINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem 1 Ekim’de başlıyor. 1 Ekim’den itibaren sahte fatura düzenleyenlerin yanı sıra sahte fatura kullananlar da aynı cezalarla karşılaşacak. Bu çerçevede yakalanan işverenler, üç kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile yüzleşecek. Yapılan haberlerde, e-fatura sisteminin sıkı denetimleri sayesinde, habersiz olarak şirket kurulan işsizler, ev hanımları, emekliler, öğrenciler ve çaycıların hapis riski altında olduğu ifade ediliyor.

MÜKELLEFLERİN SAVUNMASI GEÇERSİZ HALE GELİYOR

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, bu yeni düzenleme ile mükelleflerin “bilmeden sahte fatura kullandım” iddialarının geçerli olmayacağını belirtti. Tolu, “Sahte belge kullanan mükellefler vergi kaçakçılığı kapsamına alınacak” şeklinde bir açıklamada bulundu. Vergi denetim süreçlerinin geçmişte 1,5 yıl sürdüğünü dile getiren Tolu, artık yapay zeka destekli raporlarla bu incelemelerin sadece 20 günde tamamlanabileceğini belirtti. Bu durumun, adlarına şirket kurulan düşük gelirli vatandaşların hapse düşme olasılığını artırabileceğine dikkat çekti.

BAKAN ŞİMŞEK: YENİ TEDBİRLER DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sahte belgelerle mücadelenin önemini vurguladı. Bakan Şimşek, “Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak” ifadelerini kullandı.