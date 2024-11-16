Yeni Dönemde Hacizli Araç Satışı Yediemin Otoparklarında Unutulan Araçlar

YEDİEMİN OTOPARKLARINDA ARAÇ SATIŞINA YENİ DÜZENLEME

Yediemin otoparklarında unutulan araçların satışıyla ilgili önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Buna göre, 6 ay içinde sahipleri tarafından geri alınmayan araçlar satışa çıkarılacak. Peki, bu sistem nasıl işliyor? Araçlar piyasadan daha ucuz mu satılacak? İşte tüm detaylar…

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Milliyet’te yer alan habere göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ertemel, “Daha önce Yediemin otoparklarındaki araçların online ihale yöntemiyle satışına dair bir uygulama yürürlüğe girmişti. Bu uygulamanın etkisini artırmak amacıyla 9. Yargı Paketi çerçevesinde yeni bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı hızlandırılacak. 6 ayı dolduran araçların üzerindeki haciz ve benzeri engeller kaldırılarak hızlı bir şekilde satılması sağlanacak. Buradaki ana gaye, otoparklarda çürümekte olan milli Hazine’nin geri kazanımını kolaylaştırmaktır” ifadelerini kullandı.

ARSALARIN BORCULARI YENİ SAHİPLERDEN ALINACAK

Ayrıca, araçların mevcut borçları eski sahiplerinden tahsil edilecek. Satıştan elde edilen gelir, varsa trafik cezaları gibi kesintilerden sonra hak sahiplerine ödenecek. Yeni sahipler, araçları borçsuz bir şekilde devralacak. Bu nedenle Yediemin otoparklarında aracı bulunan vatandaşların, geri almaya özen göstermeleri öneriliyor, bu sayede daha fazla borç yüküyle karşılaşmamış olacaklar.

PİYASA FİYATLARINDAN FARKLI MI SATILACAK?

Yediemin otoparklarında bulunan araçların satışları, önceden vatandaşlar tarafından ilgi görmüş durumda. Ancak uzun süre otoparkta beklemeleri, bakım ve ilgi eksikliği gibi nedenlerle araçların kondisyonu olumsuz etkilenebiliyor. Ayrıca, fiyatlarının piyasa fiyatlarından çok farklı olmaması ve ekspertiz yapılmasına rağmen ikinci el otomobiller kadar kontrol imkanı olmaması nedeniyle yüksek bir talep oluşmadığı değerlendiriliyor.

ARAÇ SATILDIĞINDA SAHİBİNE ULAŞILAMAZSA NE YAPILACAK?

Satılan araçlardan elde edilen gelir, öncelikli olarak hak sahiplerine ödenecek. Eğer hak sahiplerine ödeme mümkün olmazsa, bu gelir muhafaza edilecek ve hak sahipleri için değerlendirilecektir.

HAZİNE’YE DEVREDİLECEK

Elde edilen bedeller, beş yıl süreyle kamu bankalarında saklanacak ve değerlendirilecektir. Beş yılın sonunda herhangi bir başvuru yapılmadığı takdirde, bu gelir Hazine’ye devredilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ

Araçların satışı, e-Devlet şifresi ile giriş yapılan ilgili internet sitesi üzerinden online ihale yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar, belirli bir miktar ön ödeme yaparak teklif verebiliyor. Bu süreçte, daha önce yapılmış ekspertiz raporları ve önemli bilgiler kullanıcılarla paylaşılıyor. Alım gerçekleşmediği takdirde, ödenen miktar geri iade ediliyor.