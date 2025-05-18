Yeni Dönemde Türkiye-Çin Havacılık İşbirliği

ÖNEMLİ HAVACILIK İŞ BİRLİĞİNDE ADIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Çin arasında havacılık alanında önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Yapılan Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık yolcu uçuş hakkının 21’den 49’a çıkarıldığını belirten Uraloğlu, Türk havayolu şirketlerinin Chengdu, Xi’an ve Urumçi gibi önemli Çin şehirlerine uçuş yapma imkanına kavuştuğunu ifade etti. Ayrıca, Çinli havayolu firmalarının seferlere başlaması ile kargo uçuş haklarının 14’ten 28’e yükseleceği bilgisini de paylaştı. 13 Mayıs 2025 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında Pekin’de imzalanan bu Mutabakat Zaptı, Türk sivil havacılığının Asya pazarındaki tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bakan Uraloğlu, bu gelişmenin, yaklaşık 15 yıl aradan sonra iki ülke arasındaki yolcu sefer haklarında meydana gelen ilk ve önemli artış olduğunu belirtti.

YOLCU UÇUŞ HAKLARINDAKİ BÜYÜME

Bakan Uraloğlu, “Çin ile imzalanan anlaşma sayesinde haftalık yolcu uçuş hakkını 21’den 49’a yükselterek, Türk havacılığında yeni bir çağı başlatıyoruz. Chengdu, Xi’an ve Urumçi’ye direkt uçuş imkanının verilmesi, Asya pazarında büyümemizin önemli göstergesi” dedi.

KARGO TAŞIMACILIĞINDA YENİ FIRSATLAR

Yalnızca yolcu taşımacılığı değil, hava kargo alanında da kayda değer gelişmeler sağlandığını dile getiren Uraloğlu, “Çinli hava kargo taşıyıcılarının seferlere başlamasıyla haftalık 14 olan kargo sefer hakkımızı 28’e çıkarıyoruz. Bu artış, İstanbul Havalimanı’nı Asya-Pasifik ve dünya lojistik ağında daha görünür ve etkin bir merkez haline getirecek” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK BÜYÜME POTANSİYELİ

Türkiye’nin bu süreçte diğer önemli iş birliklerine de yönelmekte olduğunu belirten Uraloğlu, “Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile imzalanan mutabakatların ardından şimdi Endonezya ve Singapur’la görüşmeler sürüyor. Türk havayolu şirketleri sadece uçuş yapmakla kalmıyor; kıtalar arasında köprüler kuruyor. Böylece Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren güçlü bir aktör haline geliyoruz” diye konuştu. Bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası havacılık sahasındaki konumunu güçlendirirken, iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve kültürel alışverişe de büyük katkı sağlaması bekleniyor.