Yeni düzenleme cezasızlık algısını giderecek

ADALAT BAKANI TUNÇ’TAN YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonundan onay alan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tunç, “Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacak” şeklinde ifade etti. Bakan Tunç, bu sabah komisyonda kabul edilen düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabı X’ten bilgiler paylaştı.

DÜZENLEMELERİN SÜREÇTEN GÜCÜ

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde ortaya konan hedefler doğrultusunda hazırlanan bu kanun teklifi, infaz sistemi ve toplumsal yaşamla ilgili birçok alanı kapsıyor. Tunç, 10 farklı kanunda değişiklik öneren ve 30 maddeden oluşan teklifle ilgili sürece katkı sunan milletvekillerine teşekkür etti. “Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak” diyen Tunç, ceza süresinin 2 yılın altında olsa bile, hükümlülerin denetimli serbestliğe ayrılmadan önce ceza infaz kurumunda en az 1/10 süre geçirebileceklerini belirtti.

CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR

10. Yargı Paketi ile suçla etkin mücadele sağlanacakken, suçluların rehabilitasyonu için de önemli adımlar atılacak. İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasına maruz kalan mahkûmların şartlı tahliyeyle dış dünyaya uyum sağlamaları amaçlanıyor. Bu hükümler uygulanan mahkûmlar, iyi hâlli olarak 4’te 3 süresinin infazını tamamladıklarında koşullu salıverme şansına sahip olabilecek. Ayrıca, özel infaz usulleri genişletilecek, konutta infaz süreleri kadın, çocuk veya yaşlılar için artırılacak.

ÖZEL DÜZENLEMELER VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

10. Yargı Paketi içinde trafik düzenini bozan eylemlerle etkin bir şekilde mücadele planlanıyor. Trafikte yol kesme gibi eylemler müstakil suç olarak düzenlenecek ve ceza süreleri artırılacak. Ek olarak, alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara yönelik ceza süreleri de artırılacak. Düğünler gibi kalabalık etkinliklerde silah kullanımı, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçu kapsamına alınacak ve ceza süreleri artırılacak.

KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI

İnternet ortamında kişilik haklarına yönelik saldırılarda, saldırıların engellenmesi amacıyla sulh ceza hâkimliğine başvuru olanakları sunulacak. Hâkimlerce yapılan incelemelerde, ihlalin ilk bakışta görüldüğü durumlarda hızlı kararlar alınabilecek. Ayrıca Dijital mecralarda kişilik haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler getirilecek. Noterlik Kanunu’nda ise disiplin hükümleri net ve belirgin şekilde tanımlanacak.

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda geçen bu düzenlemelerin, TBMM Genel Kurulu’nda da güçlü bir destekle kabul edileceğine inandığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adalet sisteminin vizyonunu sürdüreceklerini belirtti. Bu reformların Türkiye Yüzyılı ile adaletin yüzyılı olmasını sağlayacağına vurgu yaptı.