Yeni Düzenleme İle Doğum Yardımı Belirlendi

YENİ DOĞUM YARDIMI DÜZENLEMESİ

Yeni düzenleme ile birlikte doğum yapan annelere çocuk sayısına göre belirli destekler veriliyor. İlk çocuk için doğum yardımı 5 bin TL olarak tek seferlik ödenecek. İkinci çocuk içinse 60 ay boyunca her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme gerçekleşecek. Doğum yardımı başvurusu için 5 bin TL tutarındaki ödeme ekranı e-Devlet sistemi üzerinden vatandaşların erişimine sunulmuş durumda. Peki, doğum yardımı için başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler? İşte bu sürece dair bilinmesi gerekenler.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1/1/2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için doğum yardımı sağlanacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını doldurana kadar, yani altmışıncı ay dâhil olmak üzere her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5.000 TL ödeme yapılacak. Doğum yardımı başvurusu, e-Devlet ekranının yanı sıra Sosyal Hizmet Merkezleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla da fiziksel olarak gerçekleştirilebiliyor. Kamu kurumlarında çalışanlar ise bağlı oldukları birimler üzerinden başvuruda bulunabiliyor.