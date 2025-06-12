Yeni Düzenleme İle Uzaktan Kimlik Doğrulama

Türkiye’de kripto varlık sektörüne yönelik yeni bir düzenleme uygulamaya kondu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşteri kabul süreçlerinde uzaktan kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmaya başlayacak. Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeler kapsamını genişletti. Daha önce yalnızca sermaye piyasası işlemlerini kapsayan uzaktan kimlik tespiti uygulaması, artık kripto varlık hizmetlerine de dahil edildi. Bu gelişme, sektördeki dijital dönüşüm çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YENİ DÜZENLEME İLE KULLANICI DİJİTALİZASYONU HIZLANIYOR

Yeni düzenleme ile beraber kripto varlık platformları, belirlenmiş standartlar çerçevesinde müşteri edinim süreçlerinde uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirebilecek. Müşterilerin kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kimlik paylaşım sistemi üzerinden kontrol edilecek. Ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gibi önemli bilgiler, bu sistem aracılığıyla doğrulanacak. Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin kripto varlık piyasasının kurumsallaşması açısından önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.

GÜVENLİK STANDARTLARI ARTARKEN KULLANICI DOSTU PROSES

Uzaktan kimlik tespiti imkanının kalıcı hale getirilmesi, hem kullanıcılar için kolaylık sağlıyor hem de platformların müşteri kazanım süreçlerini hızlandırıyor. Aynı zamanda, resmi sistemlerle bütünleşmiş olan doğrulama mekanizması sayesinde güvenlik standartlarının yükselmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, kripto varlık pazarının daha geniş bir kitleye ulaşmasına imkan tanıyacak.