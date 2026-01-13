Yeni Düzenleme: Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı Geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir dönem başlayacağının altını çizdi. Özellikle kapalı alanlarda sigara içme alışkanlıklarına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin Meclis gündemine alınacağı bilgisini verdi. Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2026’da her türlü bağımlılıkla etkin mücadele edileceğini duyurdu. Sigara bırakma poliklinikleri ve sahada görev alan mobil ekiplerin etkinliğinin artırılacağını dile getiren Memişoğlu, kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı ile ilgili mevzuat çalışmalarının sona yaklaştığını ve bu düzenlemenin Meclis gündemine taşınacağını ifade etti.

KAPALI ALANLARDA YENİ MEVZUAT GELİYOR

Bakan Memişoğlu, tütünle mücadelenin sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Şu anda çalışıyoruz. Özellikle tütünle ilgili sigara bırakma polikliniklerimiz ve sahaya çıkan mobil ekiplerimizin yanında mevzuatsal bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla tütün bağımlılığı mücadelesini daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı ile ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa sürede Meclisin gündemine bunu taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı ile mücadeleyi daha etkili gerçekleştirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, en büyük hedeflerinin sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu vurguladı. “Bu kültürü ve bilinci toplumla birlikte oluşturarak insanların sağlıklı kalmasını hedeflediğimiz bir politikaya yönelmiş durumdayız. Herkesin sağlığına zarar verecek davranışlardan veya alışkanlıklardan vazgeçmeleri için bu politikaya sahip çıkmalarını istiyoruz. Tütünü ve diğer zararlı alışkanlıkları bir kenara bırakmalıyız.” dedi. Bakan Memişoğlu, kilo ile mücadelede doğru ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra hareket ve egzersizin yapılmasının şart olduğunu belirterek, aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezleri aracılığıyla bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.