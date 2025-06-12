Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi!

YENİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, “sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” ifadesi, “sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” olarak güncellendi.

KALICI DÜZENLEME İLE KAPSAM GENİŞLEDİ

Bu bağlamda geçici olarak düzenlenen madde, kalıcı hale getirildi. “Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.” şeklindeki düzenleme, artık sürekli bir uygulama haline geldi.