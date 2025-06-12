Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi!

YENİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” resmi olarak yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu değişiklik, kapsamını genişleterek “sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” başlığını “sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” olarak güncelliyor.

KRİPTO VARLIK HİZMETLERİ İÇİN KALICI DÜZENLEME

Tebliğ ile birlikte geçici olarak bulunan “Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.” maddesi artık kalıcı hale getirildi. Bu düzenleme, kripto varlık hizmetleri konusunda daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.