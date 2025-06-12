Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

TEBLİĞ YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile “sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” bölümü, “sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” şeklinde güncellendi.

KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARINA YENİ DÜZENLEME

Yeni tebliğle birlikte, geçici olarak tanımlanmış olan “Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.” maddesi kalıcı hale getirilmiş oldu.