Yeni Düzenlemelerle Hızla Değişecek Ekonomi

YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Adil Salepçioğlu, “Özellikle hizmet sektöründeki vergi kayıplarının önlenmesi ve kayıt dışı ekonominin vergi kapsamına alınması için yeni düzenlemeler gündemde. Bu adımlar vergi sisteminde dengeyi sağlamaya yardımcı olacak” diyor. Dr. Salepçioğlu, sözlerini daha da derinleştirerek, “Yeni düzenleme ile birlikte vergi sisteminde sadeleştirme ve etkinlik hedefleniyor. Bu kapsamda, yıllardır uygulanan basit usul vergilendirme önemli ölçüde daraltıldı. Daha önce bu uygulamadan faydalanabilen bazı meslek grupları artık gelirlerini defter tutarak ve gerçek beyanla açıklamak zorunda kalacak. Amaç bordrolu çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek ve vergi kayıplarını önlemek. Yeni düzenlemelerle kayıt dışı ekonomi vergiye tabi tutulacak” şeklinde konuştu.

HİZMET SEKTÖRÜNDEN ETKİLENENLER

Dr. Salepçioğlu, özellikle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan taksiler, dolmuşlar, minibüsler ve otobüslerin yanı sıra berberler ve lokantalar gibi hizmet sektörünün bu düzenlemeden doğrudan etkileneceğini belirtiyor. Ayrıca, “Bu mükellefler artık basit usulden yararlanamayacak ve kazançlarını gerçek usulde beyan edecekler” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Yeni düzenlemelerin en temel amacının vergi kayıplarını ortadan kaldırmak olduğuna vurgu yapan Dr. Salepçioğlu, “Hizmet sektöründe yıllardır götürü vergi uygulamasıyla çok ciddi kayıplar yaşandı. Bu durum en çok bordrolu çalışanları yük altında bırakıyordu. Yeni sistem bu adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor” diye ekliyor.

DİSİPLİN VE ADİL DAĞITIM ÇAĞRISI

Götürü vergi usulüne tabi olan esnaf, sanatkar ve bazı sağlık sektörü çalışanlarında uzun süredir vergilendirilemeyen gelirlerin bulunduğunu belirten Dr. Salepçioğlu, yeni düzenlemelerle vergi uygulamasının daha yaygın ve adil bir şekilde dağılacağını vurguluyor. “Bu değişiklikler sadece bordro mahkumları üzerinden alınan vergilere yüklenmek yerine, bugüne kadar vergi dışı kalan kazançlara da yöneliyor. Böylece mali disiplin güçlenecek ve kayıt dışı ekonomi büyük ölçüde sisteme dahil edilecek” şeklinde açıklıyor. Dr. Salepçioğlu, yeni düzenlemelerin orta vadeli plan kapsamında kritik bir rol oynaması gerektiğini ifade ederek, “Şu an bir üst çatı oluşturuldu. Ayrıntılı yönergeler yakında açıklanacak. Ancak görünen o ki, vergiler artık önemli ölçüde gelir yaratıcı unsur olarak kullanılacak. Bu da kayıt dışı ekonominin vergiye tabi tutulması anlamına geliyor” diyor.

Dr. Salepçioğlu, “Yapılan düzenlemelerle Türkiye’de uzun süredir tartışılan vergi adaletinin sağlanması yolunda önemli bir adım atılıyor. Yeni düzenlemeler hem mali disiplinin sağlanması hem de vergi yükünün toplumun tüm kesimlerine adil ve dengeli biçimde dağıtılması için tarihi bir fırsat sunuyor” sözleriyle değerlendirmesini tamamlıyor.