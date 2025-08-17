Yeni Eğitim Sistemi Geldi! Kapsamlı Değişiklikler Yapılacak

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi üzerine tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Öğrencilerin en sık dile getirdiği sorunlardan biri “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla bu sorunu çözmeyi amaçlayan kapsamlı bir yenilik yapıyor.

EZBERDEN UZAK DERSLER

Yeni sistem ile birlikte, İngilizce derslerinin ezberden uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşantılarıyla bağlantı kurabilecekleri bir biçimde işlenmesi sağlanacak. Bu doğrultuda ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Örneğin, bir yılda uygulanan 12 ünite sayısı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları daha iyi kavrayabilmesi için daha fazla zaman ayırması mümkün olacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi tanıtırken, “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridorlarına, laboratuvarlara ve hayatın çeşitli alanlarına, okul bahçelerine kadar uzanan bir sistem. İngilizce dersleri elbette var ama yanında iletişim becerilerini de öğretecek. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir,” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması da sistemin yeniliklerinden biri. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler seviyelerine uygun aktivitelerle ders yapacak.

8 TEMA ÜZERİNDEN YENİ MÜFREDAT

Yeni müfredat 8 tema etrafında şekillenecek: okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Bu sayede çocuklar, İngilizceyi sadece dersler içinde değil, yaşamın farklı alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başlangıcında 4 haftalık bir tekrar döneminin uygulanmasıyla, öğrencilerin önceki bilgilerinin tazelenmesi sağlanacak.