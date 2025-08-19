Yeni Eğitim Yılı 8 Eylül’de Başlayacak

EĞİTİM YILI BAŞLANGICI VE YENİLİKLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. Bakanlık, bu yılın eğitim sürecini hem tematik hem de yapısal açılardan birçok yenilikle başlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılı “Aile Yılı” olarak belirlendi. Bu bağlamda eğitim sürecinde aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve çocukların aileleriyle geçirdiği zamanın nitelikli hale getirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

DİJİTAL RİSKLER VE AİLE PROJELERİ

Genelgede, dijital riskler ve tehditlere karşı farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. Öğrenci kulüpleri, projeler ve etkinlikler, “Aile Yılı” temasına uygun bir şekilde şekillendirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı, çevre bilincini artırmaya yönelik bir dersle açılacak. İlk hafta boyunca tüm okullarda, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” teması üzerinde durulacak. Bu çerçevede doğa sevgisini artırmaya yönelik fidan dikim etkinlikleri, orman temizliği ve çevre farkındalığını güçlendiren uygulamalar gerçekleştirilecek.

EBA VE DİJİTAL PLATFORMLARDA AİLELERE DESTEK

EBA, HEMBA ve Velivizyon gibi dijital platformlarda aile ortamlarının önemine dikkat çeken içerikler yayımlanacak. Ayrıca Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu gibi projeler genişletilecek. Velilerin eğitim süreçlerine aktif katılımını sağlamak için okul-halk eğitim merkezleri arasında işbirliği yapılacak. Bakanlık, ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışında herhangi bir materyalin öğrencilere kullandırılmasına izin vermeyecek, velilere ek mali yük getirecek uygulamalardan kaçınılacak.

Okul kıyafetlerinin rengi, kumaşı ve logoları, okul aile birlikleri tarafından belirlenecek ve resmi internet sayfalarında duyurulacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu yıl kademeli olarak uygulanmaya başlayacak. Ana sınıfı, 1-2. sınıflar, 5-6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıflar bu kapsama girecek. Öğretmenler için mesleki eğitimler tamamlanacak ve sınıflarda maksimum 50 kişilik gruplar oluşturulacak. Model kapsamında öğrencilerin şehir, kültür, tarih, bilim, sanat ve spora daha yakın olmaları sağlanacak.

ÖĞRENCİ VE ETKİNLİKLER

Uygun görülen okullarda “zilsiz okul” uygulamasına geçilecek. Zil gerektiğinde ses düzeyi düşürülecek ve Bakanlığın belirlediği seslerden seçilecek. Sınıf içinde cep telefonu bulundurmak yasak olacak, öğretmenler de derslerde telefon kullanmayacak. Atatürk Haftası bu yıl birinci ara tatile denk geldiğinden etkinlikler 10-16 Kasım yerine bir hafta önce gerçekleşecek. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla sergi, konferans ve yarışmalar düzenlenecek. Okullarda enerji tasarrufu, su yönetimi, atık bilinci ve yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. “Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi” uygulamasıyla sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.