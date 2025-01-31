Yeni Elektrik Desteği Yürürlüğe Giriyor

YENİ DÜZENLEME İLE ADİL DESTEK MODELİ

Elektrik faturalarında daha adil bir destekleme modeli oluşturulması amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Mevcut sistemde, sosyal yardımlar alan bazı aboneler, maddi durumları iyi olduğu halde destekten yararlanabiliyordu. Yeni düzenleme ile gerçekten ihtiyaç duyan kesimlere öncelik veriliyor. Yarından itibaren faaliyete geçecek olan uygulama ile desteklerin daha adil dağıtılması amaçlanıyor.

KİMLER DESTEK ALAMAYACAK

Türkiye genelindeki yaklaşık 42 milyon elektrik abonesi arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar kapsamında 4,1 milyon kişi destek alıyordu. Önceki sistemde, bu grup aylık 75 kilovatsaat elektrik tüketimi için destekleniyordu. Yeni düzenlemeye göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin üzerinde olan aboneler artık destekten yararlanamayacak. Bu durumda yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi destek hakkını kaybedecek. Ancak bu grubun toplam abone sayısı içindeki oranı sadece %3.

ELEKTRİK FATURALARINDA ARTIŞ NASIL OLACAK

Düzenleme kapsamında bazı abonelerin elektrik faturalarında artışlar görülmesi bekleniyor. Örnek tüketimlere göre değişiklikler şu şekilde olacak: Aylık 417 kilovatsaat üzeri tüketimi olan aboneler destekten çıkacak. Aylık 1.047 TL fatura ödeyen bir abonenin faturası %93 artışla 2.016 TL’ye çıkarken, 600 kilovatsaat elektrik tüketen bir abonenin faturası %80 artışla 2.903 TL olacak. 1.000 kilovatsaat tüketimi olan bir abonenin faturası ise %69 artışla 4.839 TL’ye yükselecek.

ZAMLAR NE ZAMAN YANSIYACAK

Yeni düzenleme yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Mart ayında elektrik faturalarına tam olarak yansıması beklenen değişiklikler, bazı aboneler için 16-17 Şubat tarihli faturalarla birlikte hissedilmeye başlanabilir.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI

Şu an için doğal gazda büyük bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Elektrik tarifelerinde yapılan düzenlemenin aksine, doğal gaz fiyatlarının kış boyu sabit kalması bekleniyor. Mart ayı sonuna kadar herhangi bir artış planlanmazken, Nisan ayında da zam yapılması beklenmiyor. Yıl sonunda doğal gazda yeni bir destekleme modeli üzerinde çalışmaların tamamlanması gündemde. Özellikle Erzurum ve Antalya gibi illerde doğal gaz desteğinin uygulanma şekli farklılık gösterebilir. Genel olarak doğalgaz fiyatlarında belirgin bir artış öngörülemiyor.