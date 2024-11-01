Yeni Elektrik Faturaları İçin Sistemde Değişiklikler

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEMİN DETAYLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bayraktar, Türkiye’de doğal gaz ve elektrik faturalarında önemli ölçüde devlet desteği sağlandığını ifade etti. Ancak, desteğe ihtiyaç duymayan ve yüksek tüketim yapanlar için yeni düzenlemelerin yapılacağını bildirdi. Bakan, aylık 417 kilovatsaat elektrik tüketimine sahip olan tüketicilerin, elektrik maliyetinin gerçek oranlarını şubat ayı itibarıyla ödemeye başlayacağını belirtti.

YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Elektrik faturalarında yeni sistemin işleyişiyle ilgili bilgiler, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş tarafından gençleştirildi. Karataş, “Serbest tüketici” kavramından bahsederek, şu anda aylık ortalama 950 kilowattın üzerinde tüketim yapan kullanıcıların serbest tüketici olacağını ifade etti. Yeni düzenleme ile bu limitin 417 kilovatta indirileceğini vurguladı.

YILLIK TÜKETİME DİKKAT!

Aylık değil yıllık tüketim dikkate alınacak. Yani, 12 ay içerisinde 5 bin kilowatt altı tüketenler sübvansiyonlu elektrik kullanmaya devam edecek. Yıllık 5 bin kilowattın üzerinde tüketim gerçekleştirenler ise serbest tüketime geçecek. Hanelerin yıllık tüketimi, sübvansiyonlu tarifeden yararlanmada belirleyici olacak.

HANELERDEKİ TÜKETİM ORANLARI

Yapılan istatistiklere göre, konutlar ortalama 200-230 kilowatt elektrik tüketimi yapıyor. Aylık bazda bakıldığında, hanelerin sadece yüzde 3’ü 417 kilowattın üzerinde tüketim gerçekleştiriyor. Bu düzeyde tüketim yapan haneler, genellikle geniş bir ev ya da fazla sayıda elektrikli alet kullanan evler oluyor. Yüksek tüketen kullanıcılar, artık serbest piyasadan elektrik hizmeti alacak.

YENİ TARİFENİN AVANTAJLARI

Yeni tarifeyle birlikte elektrik fiyatlarının ucuzluğu, enerji tasarrufunu zorlaştırıyor. Fiyatların gerçek rakamlara yaklaşması durumunda, insanların enerji tasarrufu yapma refleksleri güçlanacak. Devlet, 417 kilowattın üzerindeki tüketimi sübvanse etmeyecek, bu şekilde bir tasarruf sağlamış olacak. Sosyal kesimler için destek sürerken, yüksek tüketim yapan sivil toplum kuruluşları da sübvanse ediliyor.

SÜBVANSİYON KİMLERİ KAPSAYACAK?

Mevcut fiyatlar göz önüne alındığında, aylık ortalama 1050 TL’yi aşan haneler sübvansiyonlu tarifeden yararlanamayacak. Bu durum, yıllık tüketime göre değerlendirilecek. 5 bin kilowatt limitinin üzerinde tüketenler, 1050 TL’lik faturayı aşanlar, gerçek maliyet üzerinden enerji alacaklar.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMI VE ETKİLERİ

Elektrikli araçların sayısının artmasıyla birlikte, evlerinde elektrikli araçlarını şarj eden tüketicilerin elektrik tüketimi 417 kilowatı aşabilmekte. Dolayısıyla bu kullanıcılar, artık gerçek fiyattan elektrik tüketmek durumunda kalacak. Devlet, elektrikli araç kullanıcılarını sübvanse etmeyecek.

VATANDAŞ VE DEVLETİN KAZANCI

Gerçek fiyatlar, insanların enerji tasarrufunu artırarak hem vatandaşa hem de devlete fayda sağlayacak. Piyasada rekabeti artıracak olan bu durum, enerji firmalarının uygun fiyat sunmak için rekabet etmesini sağlayacak. Yapılan bu düzenlemeler, fiyat artışı olarak değerlendirilmemeli, gerçekte maliyetleri yansıtmaktadır.

GÜVENLİK BEKLENTİLERİ

Yıl sonuna kadar herhangi bir artış beklenmediğini belirten Bayraktar, döviz kurlarındaki değişimlerin, enerji fiyatlarının revize edilmesinde etkili olacağını ifade etti. 2024 yılıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamaları takip edilecektir.