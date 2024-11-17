Yeni Elektrik Faturası Tarifi: Muafiyetler Belirlendi

YENİ TARİFE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR

Elektrik faturalarına dair yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni uygulamaya göre, yıllık 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan aboneler, devlet sübvansiyonundan faydalanamayacak. Hangi kurumların ve şahısların muaf tutulduğuna dair tüm detaylar ise merak ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen konut aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını söylüyor ve bu abonelerin gerçek fiyattan elektrik alacaklarını belirtiyor.

DEVLET DESTEKLESİ DÜZENLEME ORANLARI

Bayraktar, “417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar” ifadeleriyle konuyu açıklıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) beklenen düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2025 itibarıyla yıllık 5 bin kilovatsaat enerji tüketen konut ve ticarethane aboneleri devletten sübvansiyon almayacak. Aylık 417 kilovatsaatin üzerindeki tüketim için faturalara gerçek maliyetler yansıtılacak. Bakan Bayraktar’ın vermiş olduğu bilgiye göre, 1.000 liralık elektrik faturasının yüzde 60’ı (600 lira) devlet tarafından karşılanıyor. Bu durumda, destek dışındaki faturaların iki katına kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

TÜKETİM VERİLERİ VE ABONE SAYILARI

Türkiye’de ortalama meskenlerin elektrik tüketimi aylık olarak 200 kilovatsaat civarında. Bu tüketime ulaşan aboneler ilk kademede olacağından 414 lira fatura ödüyor ve ocak ayında da aynı tutarı ödemeye devam edecek. Yeni düzenleme yalnızca normalin iki katından daha fazla tüketim yapan 417 kilovatsaat üzerindekileri etkileyecek. Tüketimin aşılması durumunda, elektrik tarifesi değişiyor. Elektrikte uygulanan iki kademeli tarifede, ilk kademe günlük 8 kilovatsaat tüketimi baz alıyor ve bu aylık olarak 240 kilovatsaate eşdeğer. Bu sınırı aşan aboneler, ikinci kademeye geçiş yapıyor; burada aşan tüketimin bedeli daha yüksek oranlarla hesaplanıyor.

MUAF TUTULAN KURUMLAR VE SINIRLAR

Yeni düzenlemeden muaf tutulan kurumlar arasında camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler yer alıyor. Tarımsal faaliyetler grubundaki son kaynak limiti ise değiştirilmediği için bu gruptaki tüketiciler etkilenmeyecek. Sanayi sektöründe ise yıllık sınırlama 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu muafiyet çerçevesinde sanayi abone grubundan yaklaşık 20 bin kişi, kamu/özel/diğer grubu abone sayısından ise yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalması bekleniyor.