“Yeni Elektrik Sübvansiyon Kararı Resmi Gazete’de”

EPDK’NIN SÜBVANSİYON KARARI YAYIMLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketim kategorilerine göre yeni sübvansiyon kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Bu karara göre, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaat olan konut ve ticarethane aboneleri sübvansiyonlu elektrik hizmetinden yararlanamayacak. EPDK, 2025 yılı için mesken tüketici grubu ve diğer tüketici gruplarına yönelik enerji tedarik tarifelerini belirledi.

MESKEN TÜKETİCİ GRUBU İÇİN SINIR BELİRLENDİ

Yayımlanan karara göre; mesken tüketici grubu içerisinde yer alan kamu kurumları, mahalli idareler, müstakil binalar, apartmanlar ile bu yapılardaki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bunların ayrı sayaçlarla ölçüm yapılan ortak kullanım alanları, kalorifer, asansör, hidrofor ve benzeri yerler için sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimi yapanlar sübvansiyon imkanından faydalanamayacak.

DÜZENLEMEDEN MUAF OLACAKADIĞI KURULUŞLAR

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler ile AFAD’ın geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler bu düzenlemenin dışında tutuldu. Tarımsal faaliyet gösteren tüketiciler için son kaynak limiti ise değişmedi; bu alandaki herhangi bir tüketici düzenlemeden etkilenmeyecek.

TÜKETİM SINIRLARI VE UYGULAMA TARİHİ

Sanayi tüketicileri ve Kamu ile Özel Hizmetler Sektörü dahil diğer abone grupları için yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Ayrıca, aynı tebliğde yer alan Kurulca Belirlenen Katsayı’nın (KBK), 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1,0938 oranında uygulanmaya devam etmesine karar verildi. Bu düzenleme 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.