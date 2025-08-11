Yeni Elektrikli Araç 1 Milyon TL Altında

REKABETİN ARTAN HIZI

Elektrikli otomobil sektöründe rekabet her geçen gün artıyor. Özellikle bütçe dostu modeller, pazarın en dinamik segmentini oluşturuyor. Lüks ve uzun menzilli araçlarla ilgilenen üreticiler bir kenara, gerçek satış hacminin çoğunlukla uygun fiyatlı araçlardan geldiği biliniyor. Çinli otomotiv şirketi BAIC’in elektrikli araç markası Arcfox da bu arenaya güçlü bir katılımcı sunuyor: Yeni T1 hatchback modeli.

T1 MODELİ VE FİYATLANDIRMA

Arcfox T1, tasarımı kadar satış fiyatıyla da dikkat çekiyor. Aracın Çin’deki ön satışlarının Ağustos ayı sonunda başlaması planlanıyor ve fiyatının yaklaşık 70.000 yuan (yaklaşık 9.000 euro veya 10.000 dolar) civarında olacağı öngörülüyor. Bu fiyat, T1’i, BYD Seagull ve Geely’nin Xingyuan modeli gibi Çin’de en çok satan şehir içi elektrikli araçlarla doğrudan karşı karşıya getiriyor.

Arcfox’un “Arc-Flow” adını verdiği yeni tasarım dili, T1’in dış görünümünde belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. İlk fuar görüntülerine göre daha sportif bir görünüm kazanan araçta, akıcı çizgiler, çift renkli gövde yapısı ve siyah tavan detayları dikkat çekiyor. Arka kısımda yer alan küçük spoyler sportif bir dokunuş sağlarken, 18 inçlik çok kollu alüminyum jantlar bu fiyat segmentinde nadir görülen premium bir hava oluşturuyor.