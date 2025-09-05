Haberler

Yeni Elektrikli Skuter Görüntüleri Ortaya Çıktı

ANKARA’da elektrikli skuter valizle yolculuk yapan kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı. Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında yaşanan bu ilginç an, yoğun trafikte sürücüler arasında dikkat çekti.

Trafikte valiz üzerinde oturarak seyreden kişinin, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anları sosyal medyada paylaşılmıştı. Sonrasında ise aynı kişinin elektrikli skuter valizle tekrar trafikte seyir halindeyken görüntüleri gündeme geldi. Bu durumu yansıtan yeni görüntüler, ilginç bir yolculuğun daha detaylarını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Malatya’da Anahtar Teslimi Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek törenle Hatay'daki 18,348 bağımsız bölümün sahiplerini belirleyecek.
Giresun’da Fındık Fiyatları Düşük

Giresun'da fındık hasadı sürerken, fiyatlar randıman seviyesine göre 265-270 lira arasında değişiyor. Üreticiler, emanete fındık bırakmamaları konusunda uyarıldı ve ihracatta durgunluk gözlemleniyor.

