Yeni Elektrikli Skuter Görüntüleri Ortaya Çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

ANKARA’da elektrikli skuter valizle yolculuk yapan kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı. Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında yaşanan bu ilginç an, yoğun trafikte sürücüler arasında dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Trafikte valiz üzerinde oturarak seyreden kişinin, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anları sosyal medyada paylaşılmıştı. Sonrasında ise aynı kişinin elektrikli skuter valizle tekrar trafikte seyir halindeyken görüntüleri gündeme geldi. Bu durumu yansıtan yeni görüntüler, ilginç bir yolculuğun daha detaylarını ortaya koyuyor.