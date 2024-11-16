Yeni Emekli Ve Memur Maaşı Zam Oranları Temmuz 2024’te Emekliye Zam Oranı Ocak 2025’te Emekli Maaşları Artacak Kasım 2024 Enflasyon Beklentisi Değişti En Düşük Emekli Aylığı 14 Bin TL En Düşük Memur Maaşı 43 Bin TL

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA YENİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşında yapılacak zam oranları artık netlik kazandı. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan enflasyon tahmini tüm hesaplamaları etkiledi. Emekli maaşı zammı için bugüne kadar 4 enflasyon verisi kesinleşti ve milyonlar 3 Ocak tarihinde açıklanacak oranları sabırsızlıkla bekliyor. Milyonların cebine girecek yeni zam için hesaplamalar şimdiden başladı. İşte emekliye zam hesabındaki güncel veriler…

MERKEZ BANKASI’NIN AÇIKLAMALARI ETKİLEDİ

Emekli zammı ile ilgili hesaplamalar, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklamasıyla birlikte değişmiştir. Gelecek yıl emekli maaşı zammı birçok kişiyi ilgilendiriyor. SSK ve Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklisinin maaşları için yeni hesaplar yapılırken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 seviyesinden yüzde 44’e çıkardı. Cuma günü açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 43,11’den yüzde 44,81’e artırıldı ve güncellendi. Bu enflasyon rakamlarındaki değişimler, emekli maaş zam hesabına da yansıdı.

TEMMUZ 2024’TE EMEKLİYE YÜZDE 24,73 ZAM

Türkiye’de 16 milyon emekli, 3 Ocak 2025’te kesinleşecek olan maaş zammına odaklandı. Ocak-Temmuz 2024 döneminde SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 19,31 zam yapılacak. Ocak 2025’te gerçekleştirilecek zam oranı için yeni tahminler yapılmaya devam ediyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu, son 4 ayın enflasyon verilerini ocak ayında yüzde 3,23, şubatta yüzde 2,47, martta yüzde 2,97 ve ekim ayında yüzde 2,88 olarak açıkladı. Bu 4 aylık enflasyon verilerinin toplamı yüzde 12,06 oldu. Böylelikle SGK ve Bağkur emeklisi, yüzde 12,06 zammı şimdiden cebine koymuş oldu. Memur ve memur emeklileri için bu enflasyon farkı yüzde 1,87 olarak duyuruldu ve bu rakama Toplu sözleşmedeki yüzde 6 oranı da eklenerek toplamda yüzde 7,99 kümülatif zam meydana geldi.

YENİ HESAPLAMALAR VE BEKLENTİLER

Piyasa Katılımcılar anketinde kasım ayı TÜFE artışı beklentisi geçen ay yüzde 1,96 iken bu dönem yüzde 2,01’e güncellendi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11’den yüzde 44,81’e yükseltildi. Yeni açıklanan enflasyon tahminlerine göre, kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı için ise yüzde 1,67 olarak hesaplandı. Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık süreç için tahmin edilen aylık enflasyon rakamları, yüzde 16,22 enflasyon farkı oluşturuyor. Buna ek olarak, memurlar ve memur emeklileri için hesaplanan yüzde 5,65 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 oranı eklenince toplamda yüzde 11,99 kümülatif zam olabiliyor. Kesin zam oranı ise Ocak 2025’te açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI BEKLENTİLERİ

Enflasyon beklentilerine göre, gelecek yılın ilk altı aylık döneminde en düşük emekli aylığının 14 bin lira bandının üzerine çıkması öngörülüyor. mevcut durumda en düşük emekli aylığı ise 12 bin 500 lira. Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak belirlendi. Ocak 2025’te maaşlara yapılacak yüzde 12’lik zam ile en düşük memur maaşının 43 bin 878 lira olması bekleniyor.