Yeni Emeklilik Sistemi Sürekli Gündemde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2025’te Uygulama. Emeklilik Gelirini Artırmayı Amaçlıyor. İşveren Katkısı Sistem İçin Belirtilmiştir. Otomatik Katılımda Değişim Söz Konusu. Detaylar İçin Gazete İlanı Mevcut

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GÜNDEME OTURDU

Yeni emeklilik sistemi, önemli gelişmelerle dikkat çekiyor. Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkıları ile birlikte ikinci basamak tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşerek, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak hayata geçirilecek. TES ile ilgili tüm bilgilere haberin devamında ulaşabilirsiniz. TES ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nedir, şartları neler?

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilik sonrası gelir düşüşünü azaltmayı hedefliyor. Çalışma hayatı boyunca kazanılan yaşam standardının korunmasına destek veren TES, ek emeklilik geliri oluşturmanın yanı sıra hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir yapı olarak tasarlandı. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 30 Mayıs 2025 tarihli köşe yazısında tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları hakkında şunları belirtti: “Tamamlayıcı emeklilik sistemi üzerine uzunca bir süredir sigortacılar, emeklilik şirketleri, düzenleyici ve denetleyici kurum çalışıyor ve çalışmalar tamamlandı; Bakanlığa da gönderildi. Geri sadece yasal düzenleme kaldı.”

SİSTEMİN KURULUŞUNA DAİR DETAYLAR

Bu çalışma kapsamında, dünyada bu sistemi uygulayan 20’den fazla ülkenin tamamlayıcı emeklilik modelleri incelendi. Bu modellerin birleşimi ile Türkiye’ye uygun bir model belirlendi. Sistem, sosyal güvenlik sistemi ile alakasız olacak ama bir anlamda onun tamamlayıcısı olacak. Çalışanlar hem SGK çatısı altında yer alacak hem de tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil olacak. Ana sistem, 2017 yılından bu yana uygulanan ve işverenlerin çalışanlarını zorunlu olarak bireysel emekliliğe dahil ettiği otomatik katılım sistemi üzerine kurgulandı. Bugün itibarıyla 8 milyon çalışan otomatik katılım sistemi içinde bulunuyor.

İŞVEREN KATKISININ ROLÜ

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin otomatik katılımdan en büyük farkı, işveren katkısının sisteme dahil edilmesi olacak. Mevcut otomatik katılımda çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılırken, devlet bu kesilen tutarın yüzde 30’u kadar katkı sağlıyor; işverenlerin katkısı ise bulunmuyor. Tamamlayıcı emeklilikte ise işverenler de katkıda bulunacak. Dünya genelinde işveren katkısı ortalama yüzde 3 iken, Türkiye’de sistemin başlangıcında bu oran yüzde 0,5 olarak uygulanacak ve zamanla yüzde 3’e yükselebilecek. Böylece sistem, çalışan, işveren ve devlet katkılarının birleşimiyle işleyecek. Örneğin, asgari ücretli bir çalışan için işverenin aylık katkısı yaklaşık 130 lira (yüzde 0,5 üzerinden) olacak.

KATILIMIN DEĞİŞİKLİKLERİ

Otomatik katılım sisteminde, çalışanların işveren tarafından zorunlu olarak dahil edilip, istedikleri zaman veya hemen ertesi gün sistemden çıkabilmeleri mümkünken, tamamlayıcı emeklilik sisteminde çalışanlar istedikleri zaman sistemden çıkamayacak. Bu durum, emeklilik sürecinde önemli bir değişikliğe yol açıyor.