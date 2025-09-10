Haberler

Yeni Emniyet Müdürü Atandı, Açıklama Geldi

EMNİYET TEŞKİLATINDAKİ REVİZYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararname doğrultusunda Emniyet teşkilatında önemli bir değişim gerçekleşti. Bu düzenlemeyle birlikte 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, ek olarak 22 emniyet müdürü de merkez teşkilatında farklı görevlere getirildi.

YENİ SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

Yeni Sakarya İl Emniyet Müdürü olarak Mehmet Ömür Saka atandı. 12.02.1972 tarihinde Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dünyaya gelen Saka, ilk ve ortaöğretimini burada tamamladı. 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu ve Muğla, Elazığ, Gümüşhane, Antalya, Ankara ile Diyarbakır gibi illerde görev yaptı.

Saka, 13.01.2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Polis Başmüfettişi olarak görev yaparken, 01.08.2023 tarihli 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı ve bu göreve 14.08.2023’te başladı. Kendisi evli ve iki çocuk babasıdır.

