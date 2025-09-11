Yeni Emniyet Müdürü Atandı, Değişim!

YENİ EMNİYET MÜDÜRLERİ ATANDI
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 37 ilde yeni emniyet müdürlerinin ataması yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne, Bursa Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sabit Akın Zaimoğlu getirildi.
TUTUKLU EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede, 22 ilin emniyet müdürü merkez görevi ile değiştirildi. Kararname kapsamı içerisinde, Antalya’nın eski emniyet müdürü İlker Arslan’ın da merkeze alındığı bilgisi verildi.