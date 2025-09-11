Haberler

Yeni Emniyet Müdürü Atandı, Değişim!

YENİ EMNİYET MÜDÜRLERİ ATANDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 37 ilde yeni emniyet müdürlerinin ataması yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne, Bursa Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sabit Akın Zaimoğlu getirildi.

TUTUKLU EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede, 22 ilin emniyet müdürü merkez görevi ile değiştirildi. Kararname kapsamı içerisinde, Antalya’nın eski emniyet müdürü İlker Arslan’ın da merkeze alındığı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Giresun Emniyet Müdürü Merkeze Alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Giresun'un Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi merkez görevine alındı.
Bakan Güler, Hanoi’de Phan’la görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'da Savunma Bakanı Phan Van Giang ile bir araya geldi ve temaslarına Ho Chi Minh Mozolesi ziyaretiyle başladı.

