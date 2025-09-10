Yeni Emniyet Müdürü Gökalp Şener Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nde büyük bir değişim yaşanıyor. Bu düzenleme çerçevesinde 37 ilin emniyet müdürü görevden alınıyor ve yerlerine yeni isimler atanıyor. Ayrıca, 22 emniyet müdürü de merkez teşkilatında yeni pozisyonlara yerleştiriliyor. Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak Gökalp Şener atanıyor.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GEÇMİŞİ

1973 doğumlu Gökalp Şener, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1988 yılında Ankara Polis Koleji’ne girmiş ve 1996 yılında Polis Akademisi’nden mezun olmuştur. Görev yaşamında 1996-2004 arasında Trabzon’da, 2004-2008 yılları arasında Batman’da, 2008-2014 yılları arasında Kayseri’de çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2014-2015 döneminde Koruma Daire Başkanlığı, 2015-2021 yılları arasında Asayiş Daire Başkanlığı ve 2021-2023 yıllarında ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmıştır.

ARDALAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANMA

01.08.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmış ve 10.08.2023 tarihinde bu görevine başlamıştır. Gökalp Şener, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve evlidir; 1 kız ve 1 oğul çocuk babasıdır.