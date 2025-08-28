Yeni Etçi Irk Projesi Desteklenecek

YENİ HAYVANCILIK PROJESİ AÇIKLAMALARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, etçi ırk spermasıyla doğan her buzağıya bakanlık olarak ilave destek verileceğini açıkladı. Yumaklı, bu sayede üreticilerin iki kat kazanç elde edeceğini ifade etti. Projenin hedefinin 2026 yılı itibarıyla 200 bin yeni etçi ırk hayvanı üretmek olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, Polatlı’daki bir besi çiftliğinde yaptığı açıklamada, “Bu adımlar sayesinde ülke olarak daha fazla yerli üretim gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

SÜTÇÜ VE ETÇİ IRKLARIN MEZLEŞTİRİLMESİ

Bakan Yumaklı, bu projedeki ana amacın sütçü ırk popülasyonundaki fazlalıktan etçi ırk yavrular almak olduğunu belirtti. Süt üretimini artıran yüksek damızlık nitelikli sütçü ırkların korunacağını vurguladı. Yaklaşık 1 milyon sütçü dişi sığırın soy kütüğüne kayıtlı olmadığını ifade eden Yumaklı, bu hayvanların etçi ırklarla melezleneceğini söyledi. Böylelikle daha fazla ve kaliteli et üreten hayvanlar elde edileceği belirtildi.

ÜRETİCİLERİN İSTEĞİNE BAĞLI PROJE

Projenin, üreticilerin gelirini artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Yumaklı, “Bu proje zorunlu değil; üreticilerimizin isteğine bağlı” dedi. Üreticilerin, suni tohumlamayla sütçü ırk hayvanlarına etçi ırk sperması kullanarak projeye katılabileceklerini kaydetti. Yumaklı, her buzağı için bakanlık tarafından ilave destek verileceğini ve üreticilerin bu şekilde iki kez kazanç elde edeceğini belirtti.

ETTE YERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASI

Projenin yıllık kazancının 8 milyar lira civarında olacağını belirten Yumaklı, “Dışa bağımlılığımızı yerli üretimle azaltacağız” dedi. Üreticilerin projeye dahil olmaları halinde verimli ve kaliteli ürün alacaklarını söyledi. Yumaklı, Türkiye’nin bereketli topraklarından elde edilecek üretimle ete olan ihtiyacın karşılanacağını belirterek, “Geleceğin bereketi, yerli üreticimizin kaliteli ve verimli üretiminden geçiyor” diye konuştu. Bakan, tarımsal projelerin gelecekte daha başarılı olacağına inandığını vurguladı.