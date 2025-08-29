Yeni Evler İnşa Ediyoruz. İzmir’e Hayırlı Olsun

YENİ EVLERİN TEMELİ ATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerindeki orman yangınları sonucu kullanılamaz hale gelen konutların yerine inşa edilecek yeni evlerin temel atma törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, “Bölgenin demografik yapısı ve iklim şartlarına uygun yeni bir gelecek inşa ediyoruz. İzmir Ödemiş’te Seferihisar’da çiftçilerimize ahırları ve depoları ile üretimlerini daha güzel ortamda yapacakları, köy hayatına uyumlu yaşam alanları inşa edeceğiz. En geç 1 yıl içinde teslim edeceğimiz bu yeni yuvalarda aileler çocuklarıyla yeni hatıralar biriktirecekler. İzmir’in, Ödemiş’in Seferihisar’ın bereketi yeniden canlanacak” dedi.

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE

Bakan Kurum, Ödemiş’te orman yangınlarında zarar gören kırsal alanlardaki evlerin yerlerine yapılacak konutların temel atma töreninde bulundu. Törende, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve AK Parti yetkilileri de yer aldı. Kurum, konuşmasında “Afetten etkilenen Seferihisar’daki 143 konutun yapımını başlatacağız. Toplamda 281 konutu tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, orman yangınlarına karşı mücadele eden kahramanlara teşekkür etti ve “Orman yangınları yüreğimizi dağladı” dedi.

NEW FUTURE & STRONGER BELIEF

Bakan Kurum, afetlerde zarar gören her vatandaşın yanında olduklarını vurguladı. Evi yanan vatandaşlarla ilgili duygu dolu anılarını paylaşan Murat Kurum, “Yaraları saracağız ve yanan her evin yerine daha sağlamını yapacağız” dedi. İzmir’de geçen yıl gerçekleşen depremlerden sonra 1 yıl içerisinde büyük dönüşümlerin hayata geçirildiğini de sözlerine ekledi. “Dünyada eşi olmayan biçimde, eş zamanlı 500 bin konutu inşa ediyoruz” diyerek devletin gücünü dile getirdi.

YENİ YATIRIMLAR VE GELİŞMELER

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ödemiş’e 7 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Törende konuşan TOKİ Başkanı Levent Sungur, “Köy emarelerimiz hayat bulacak” diyerek, başlatılan konut projelerinin, vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşayacağı nitelikli evler olacağını belirtti. Ayrıca AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, afet sonrası yürüttükleri hasar tespit çalışmalarını aktardı ve 305 vatandaşa toplamda 50 milyona yakın destek sağladıklarını ifade etti.

EVLERİN TEMELİ ATILDI

Son olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temeli atma törenine katılan protokol üyeleriyle birlikte butona basarak dualar eşliğinde konutların temelini attı. TOKİ, Ödemiş’teki 4 mahallede toplamda 161 bağımsız bölüm inşa etmeyi planlıyor ve bu projeler yörenin ihtiyaçlarına göre şekillenecek.