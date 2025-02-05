Yeni Evler ve Hayatlar inşa Ediliyor

HÜSEYİN YAYMAN’DAN DEPREM ZİYARETİ AÇIKLAMALARI

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Yeni evler 5 katı geçmiyor. Zemin sağlamlaştırılması yapılıyor. Burada yeni şehirler kuruluyor. Burada her binanın yükselmesini, yeni bir temelin atılmasını yeni bir umudun başlaması, yeniden bir yaşamın başlaması olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Yayman, Hatay’da yaşanan kayıplara ve yapılanlara dair duygularını dile getirdi.

DEPREM SONRASI HATAY’IN DURUMU

Hüseyin Yayman, 2 yıl önceki deprem günü ile bugünü karşılaştırarak, “Hatırlarsanız, 2 yıl önce 5 Şubat’ta da böyle yağmur yağıyordu. Hava soğuktu. 2. seneyi devriyesinde yağmurlu soğuk bir gün. Tabii acılarımız çok taze. İki yıl geçti ama sanki dünmüş gibi” dedi. Ayrıca, ölenlere Allah’tan rahmet dileyerek, deprem afetlerinin zorluğuna dikkat çekti. Yayman, Hatay’ın tarihi yapılarının enkaza dönüşmesi hakkında bilgi verdi.

TARİHSEL ALANLAR VE YENİ YAPILAR

Yayman, “Bu yan taraftaki Hatay’ın ilk özel okullarından bir tanesiydi… Buralar 1. derece sit alanı. Buradaki her taşın numaralandırılması, kaldırılması ve yeniden yapılması gerekiyor” dedi. Yapılan 10 bin konutun yanı sıra yaşanan gelişmelerin ruhunu vurguladı. “Gülderen’e gittiğimizde orada 10 bin konut yapıldı. Ve burada yaşam başladı” sözleriyle yeni alanlarda oluşturulan yaşam alanlarını aktardı.

TARİHİ ALANLARDAKİ SÜREÇLER

Yayman, “Bu görüntü çok yakın zamanda. Çünkü mahkeme süreçleri var. Tarihi yapının Kültür Turizm Bakanlığı tarafından takibi yapılıyor” dedi. Antakya’daki tarihi eserlerin güçlendirilmesi ve yeniden inşası için önemli bir süreçten geçildiğini belirtti. Antakya’daki tarihi binalar ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

DAYANIŞMA RUHU VE GELECEK UMUDU

Hüseyin Yayman, Hatay’daki dayanışma ruhuna vurgu yaparak, “Deprem her şeyi yıktı ama Hatay’ın dayanışma gücünü asla yıkamadı” ifadesini kullandı. Kırıkhan, Hassa ve İskenderun’daki yeni yapılan konutları göstererek, başarıya ulaştıklarına dikkat çekti. Antakya’nın tarihi alanında sürecin devam ettiğini ama umut dolu bir geleceğin olacağını vurguladı.