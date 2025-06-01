Yeni Evliler İçin Ücretsiz İnternet Sağlanacak

KAMPANYA AİLE YILI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLDİ

Şirketin yaptığı duyuruya göre, “Aile Yılı” çerçevesinde evlilik hayatına atılan genç çiftlere özel bir kampanya devreye alındı. Bu kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği “Aile Yılı” vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor ve yeni evlilerin dijital ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandı.

İNTERNET HİZMETLERİ ÜCRETSİZ SUNULACAK

Yeni evlenenler, kurumun Kablonet markası aracılığıyla 50 Mbps sınırsız internet hizmetinden ilk 3 ay boyunca ücretsiz faydalanacak. Bu süre sonunda, sonraki 12 ayda hizmet için aylık 439 lira ödenecek. Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca, 100 Mbps hızında internet kullanmak isteyenler için ilk 3 ay ücretsiz sunulmakta; sonraki 12 ayda ise aylık 589 lira ödenecek. 200 Mbps için 639 lira, 500 Mbps için 739 lira ve 1000 Mbps için ise 839 lira ücret alınacak.

GENÇ AİLELERE DİJİTAL DESTEK SUNULUYOR

Bu kampanyadan yararlanmak için evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftler, hem ekonomik destek sağlamakta hem de genç ailelerin dijital yaşamlarına güçlü bir başlangıç yapmalarına imkan tanımakta. Aile yapısının güçlendirilmesi için hem sosyal hem de dijital anlamda desteklenmesi hedeflenen kampanyadan yararlanmak isteyenler, evlilik cüzdanlarıyla Türksat il müdürlüklerine veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilir.