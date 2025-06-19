Yeni Film, İnsan Hikayelerini Anlatıyor

FUZUL’ÜN YENİ REKLAM FİLMİ İLE TASMİL HİKAYELERİ
Fuzul’ün geçtiğimiz aylarda büyük ilgi gören “Yeni Bir Finans” temalı yapay zekâ destekli reklam filminin devamı niteliğindeki bu yeni çalışması, tasarruf finansman modelinin arkasındaki insan hikayelerini ve ilham veren değişimleri gözler önüne seriyor. Yönetmen koltuğunda sektörün tecrübeli ismi Serdar Erener yer alırken, Alametholistic imzası taşıyan bu reklam filmi, görüntü yönetmeni Veli Kuzlu’nun katkılarıyla hayata geçiriliyor. Filmde, farklı meslek gruplarından bireylerin yalnızca 5 ay gibi kısa bir sürede Fuzul ile ev, araç ve iş yeri sahibi olma süreçleri, Murat Yıldırım’ın günlük yaşamda karşılaştığı samimi diyaloglarla aktarılıyor. Yıldırım’ın uçakta bir pilotla, restoranda bir şefle, bankada bir şube müdürüyle gerçekleştirdiği karşılaşmalar; bu kişilerin hayallerine ulaşma yolculuklarını gerçek bir dille anlatıyor.
TASARRUF SAHİPLERİNE DEĞER KATMAK
Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Banu Kaşlı Derlen, projeye ilişkin şöyle değerlendirme yapıyor: “Fuzul Ev olarak 33 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayallerine ulaşmasında güvenilir bir köprü oluyoruz. ‘Fuzul ile Değişen Hayatlar’ filmimizle, tasarruf finansman modelimizin sadece bir finansal sistem olmadığını, insanların hayatlarına dokunan somut ve hızlı çözümler sunduğunu vurgulamak istedik. Sektörde bugüne kadar birçok ilke imza atmış bir marka olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. İnsanların hayatlarına yalnızca ekonomik değil, duygusal katkılar sunma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Fuzul olarak, faydayı önceleyen yaklaşımımızla insanı merkeze alan çözümler geliştirdik. 33 yıllık bu güçlü hikâyemiz, toplumun güveni ve desteğiyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı kararlılıkla devam edecek. Biz sadece ev ve araç sahibi yapan bir finansman kurumu değiliz; insanların umutlarına ortak olan ve hayatlarına değer katan bir yol arkadaşıyız.”
REKLAM KÜNYESİ
Reklamın başlığı: Fuzul ile Değişen Hayatlar
Reklamveren: Fuzul
Reklamveren genel müdürü: Sait Aytaç
Reklamveren marka müdürü: Banu Kaşlı Derlen
Reklamveren temsilcileri: Kübra Akbal Kuru, Cansu Kekeç Saatçıoğlu, Merve Ay, Sueda Aydoğdu, Emir Adıgüzel, Mert Macit, Doğanay Akyel, Osman Can Polat
Yönetici kreatif direktörler: Zeynep Oray, Ozan Özüm Özbey
Kreatif direktör: Necati Kaya
Kreatif ekip lideri: Çarman Çifter
Dijital içerik lideri: Aykut Akıncı
Müşteri ilişkileri: Duygu Yılmaz, Ayça Zeynep Yüksel
Ajans prodüksiyon direktörü: Gülin Sarpel
Strateji direktörü: Berra Katlav
Strateji ekibi: Mervenaz Mete, Tuğçe Aydın, Enes Uçak
Yapım şirketi: Ter Film
Yönetmen: Serdar Erener
Görüntü yönetmeni: Veli Kuzlu
Görsel efekt: Umut Deniz Tekin
Renk & ses miksaj: Sinefekt
Müzik: Jingle House
Link: Yeni Bir Finans Fuzul Şubelerinde Sizi Bekliyor!