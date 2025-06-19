Yeni Film, İnsan Hikayelerini Anlatıyor

FUZUL’ÜN YENİ REKLAM FİLMİ İLE TASMİL HİKAYELERİ

Fuzul’ün geçtiğimiz aylarda büyük ilgi gören “Yeni Bir Finans” temalı yapay zekâ destekli reklam filminin devamı niteliğindeki bu yeni çalışması, tasarruf finansman modelinin arkasındaki insan hikayelerini ve ilham veren değişimleri gözler önüne seriyor. Yönetmen koltuğunda sektörün tecrübeli ismi Serdar Erener yer alırken, Alametholistic imzası taşıyan bu reklam filmi, görüntü yönetmeni Veli Kuzlu’nun katkılarıyla hayata geçiriliyor. Filmde, farklı meslek gruplarından bireylerin yalnızca 5 ay gibi kısa bir sürede Fuzul ile ev, araç ve iş yeri sahibi olma süreçleri, Murat Yıldırım’ın günlük yaşamda karşılaştığı samimi diyaloglarla aktarılıyor. Yıldırım’ın uçakta bir pilotla, restoranda bir şefle, bankada bir şube müdürüyle gerçekleştirdiği karşılaşmalar; bu kişilerin hayallerine ulaşma yolculuklarını gerçek bir dille anlatıyor.

TASARRUF SAHİPLERİNE DEĞER KATMAK

Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Banu Kaşlı Derlen, projeye ilişkin şöyle değerlendirme yapıyor: “Fuzul Ev olarak 33 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayallerine ulaşmasında güvenilir bir köprü oluyoruz. ‘Fuzul ile Değişen Hayatlar’ filmimizle, tasarruf finansman modelimizin sadece bir finansal sistem olmadığını, insanların hayatlarına dokunan somut ve hızlı çözümler sunduğunu vurgulamak istedik. Sektörde bugüne kadar birçok ilke imza atmış bir marka olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. İnsanların hayatlarına yalnızca ekonomik değil, duygusal katkılar sunma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Fuzul olarak, faydayı önceleyen yaklaşımımızla insanı merkeze alan çözümler geliştirdik. 33 yıllık bu güçlü hikâyemiz, toplumun güveni ve desteğiyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı kararlılıkla devam edecek. Biz sadece ev ve araç sahibi yapan bir finansman kurumu değiliz; insanların umutlarına ortak olan ve hayatlarına değer katan bir yol arkadaşıyız.”

REKLAM KÜNYESİ

Reklamın başlığı: Fuzul ile Değişen Hayatlar

Reklamveren: Fuzul

Reklamveren genel müdürü: Sait Aytaç

Reklamveren marka müdürü: Banu Kaşlı Derlen

Reklamveren temsilcileri: Kübra Akbal Kuru, Cansu Kekeç Saatçıoğlu, Merve Ay, Sueda Aydoğdu, Emir Adıgüzel, Mert Macit, Doğanay Akyel, Osman Can Polat

Yönetici kreatif direktörler: Zeynep Oray, Ozan Özüm Özbey

Kreatif direktör: Necati Kaya

Kreatif ekip lideri: Çarman Çifter

Dijital içerik lideri: Aykut Akıncı

Müşteri ilişkileri: Duygu Yılmaz, Ayça Zeynep Yüksel

Ajans prodüksiyon direktörü: Gülin Sarpel

Strateji direktörü: Berra Katlav

Strateji ekibi: Mervenaz Mete, Tuğçe Aydın, Enes Uçak

Yapım şirketi: Ter Film

Yönetmen: Serdar Erener

Görüntü yönetmeni: Veli Kuzlu

Görsel efekt: Umut Deniz Tekin

Renk & ses miksaj: Sinefekt

Müzik: Jingle House

Link: Yeni Bir Finans Fuzul Şubelerinde Sizi Bekliyor!