Yeni Fren Lambaları Kazaları Önleyebilir

YENİ FRAN LAMBASI SİSTEMİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Graz Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, otomobil teknolojisinde önemli bir yenilik sunuyor. Araştırmaya göre, araçların ön kısmına eklenmesi planlanan yeşil renkli fren lambaları, özellikle kavşaklarda sık yaşanan kazaları büyük ölçüde önleyebiliyor. Günümüzde fren lambaları genellikle araçların arkasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre mevcut sistem, yandan yaklaşan sürücüler için yeterli uyarıcı sinyaller vermiyor. Çoğu çarpışma, sürücünün karşıdan gelen aracın duraklayıp durmadığını anlayamadan harekete geçmesinden kaynaklanıyor.

YEŞİL LAMBALARIN FAYDALARI ARAŞTIRMADA GÖZLEMLENDİ

Araştırmada, 200’den fazla kaza olayı incelendi. Araçların ön kısmında yeşil ışığın yanması durumunda, “bu araç fren yapıyor” mesajı iletildiği ve diğer sürücülerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde pozisyon aldıkları kaydedildi. Araştırmacılar, farklı renk alternatifleri denemelerine rağmen yeşil renk üzerinde yoğunlaştı. Çünkü yeşil, sürücüler tarafından “devam etmek” ya da “harekete geçmeye hazırım” anlamında daha rahat algılanabiliyor.

OTOMOTİV DÜNYASINDA DEVRİM YARATACAK BİR GELİŞME

Araştırmanın bulguları, otomobil üreticileri tarafından dikkatle takip ediliyor. Yeşil fren lambası sistemi, yakın gelecekte yeni üretilecek araçlarda yer alması bekleniyor. Uzmanlar, bu sistemin ilerleyen dönemde zorunlu hale gelme olasılığını da gündeme getiriyor. Şu anda uygulama teknik aşamada değerlendiriliyor. Ancak trafik kazalarının azaltılması hedefi doğrultusunda, yeşil fren lambası sistemi otomotiv sektöründe önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.