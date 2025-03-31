Yeni Gelişmeler Açıklandı..

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Çocuklar Bayramda Vialand’a Akın Etti

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde çocuklar, aileleriyle Vialand Tema Park'a akın ederek eğlence dolu anlar yaşadı. Sıcak havadan dolayı su kaydırağına yoğun ilgi gösterildi.
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Rocket League Sunucu Bağlantı Sorunları Yaşanıyor

Rocket League oyuncuları, oyun sunucularına erişimde sorunlar yaşadıklarını bildirerek, platformda çökme veya sorun olduğuna dair endişelerini dile getirdi.

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