Yeni Gelişmeler Terörün Feshi Olabilir

ÖMER ÇELİK’TEN YENİ GELİŞMELER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamalarda “Bu ay yeni gelişmeler olabiliyor. Terörün kendini feshetmesi, silah bırakması bir dönüm noktası olacaktır. Bir heyet var, onlar neredeyse gün aşırı çalışıyorlar” dedi. Çelik, bu süreçte atılacak adımların önemli olduğuna vurgu yaptı.

DİŞ POLİTİKADA GÜÇLENME HEDEFİ

Dış politikadaki etkiyi büyütmenin önemine de değinen Çelik, “Türkiye’yi her alanda bağışıklık sisteminin daha da güçlü hale getirmek için bu iradeyi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Çelik’in bu açıklamaları, Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KADIN HAKLARI VE DOĞUM POLİTİKALARI

Çelik, kadınların hayat şekilleri ve tercihlerine yönelik baskı olmadığını belirtti ve “Kadınların herhangi bir hayat şekline ve tercihlerine dayatma yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim temel yaklaşımımız anne ve bebeğin sağlığıdır” şeklinde konuştu. Normal doğum konusundaki hassasiyetine de dikkat çeken Çelik, “Normal doğum konusunda annenin ve çocuğun sağlığı önemlidir. Kadınlara bir dayatma yapıldığı konusu doğru değil” dedi.