Yeni Görev Veysel Eroğlu’na Verildi

YENİ ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete’de yeni atama kararları açıklandı. Bu atamalar arasında eski bakanlardan Veysel Eroğlu’na yeni bir görev verilmesi dikkat çekti. 2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanı olarak hizmet eden Veysel Eroğlu, artık Irak Cumhuriyet Özel Temsilcisi olarak görev yapacak.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATANDI

Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu’nda boş olan Yönetim Kurulu üyeliğine atama gerçekleştirilerek bu göreve Turan Kuloğlu getirildi. Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948 tarihinde Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Eroğlu, doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı ve Hollanda’da eğitimi üzerine araştırmalar gerçekleştirdi.

EĞİTİMİ VE SİYASET KARİYERİ

1984 yılında Doçent unvanını alan Veysel Eroğlu, 1991 yılında Profesör unvanını aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Siyaset kariyerine Afyonkarahisar milletvekili olarak başladı. 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’na atanarak 61. hükümette Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görev yaptı.