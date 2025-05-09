Yeni Görüntüler Davada Yer Aldı: Sanıklar Bıçak Aldı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Daha önce Minguzzi ailesinin avukatı tarafından gündeme getirilen bu görüntülerde, sanıkların olaydan önce pazardan bir tezgahtan bıçak aldıkları anlar kaydedilmiş.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde meydana geldi. Kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili davada yeni görüntüler elde edildi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların pazarda bir tezgahtan bıçak aldıklarını gösteren güvenlik kamera kayıtlarını açıklamıştı. Avukat Epözdemir, “Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir” dedi.

GÖRÜNTÜLERİN İÇERİĞİ

Ortaya çıkan görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi’ye bıçakla saldıran ve ona tekme atan sanıklar B.B. ve U.B.’nin pazarda yürürken bıçak alarak geldikleri gözlemleniyor. Şahısların rahat tavırlarla hareket etmeleri dikkat çekici.

OLAYIN SONUCU VE DAVANIN SEYRİ

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, sanıklarla tartıştı. B.B. yanında bulunan bıçakla Minguzzi’yi beş kez yaraladı. U.B. de saldırı sırasında genç adama tekme attı. Ağır yaralanan genç, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. B.B. ve U.B. olaydan sonra tutuklandı ve “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davanın 8 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşma 20 Haziran 2025’e ertelendi.