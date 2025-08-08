Yeni Görüntüler, Mattia’nın Ölümünü Aydınlatıyor

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine dair yeni kanıt niteliğinde görüntüler ortaya çıktı. Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yeni görüntüler, olaydan önce sanıkların bit pazarının yakınındaki parka sabah saat 07.52’de geldiğini ve burada ateş yaktığını gösteriyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAMUOYUNA SUNULDU

TÜBİTAK tarafından elde edilen MOBESE görüntüleri, sanıkların turnike başına geldikten sonra bir süre bekledikten sonra kaçak olarak geçtiklerini ortaya koyuyor. Bu görüntüler, soruşturmanın ilerlemesi açısından önemli bir aşama teşkil ediyor. Olayla ilgili detayların incelenmesi, güvende kalanların ifadeleriyle desteklenerek devam ediyor.