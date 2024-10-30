“Yeni Gözaltı Soruşturması: Özer’in Bağları İnceleniyor”

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

“PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Temmuz 2023’te Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu olan bir PKK’lı hükümlüden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda adının geçmesi üzerine bu soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK’nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri sürdürüyor.

BAŞLANGIÇ VE DOSYANIN GÖNDERİLMESİ

Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bir PKK’lıdan elde edilen belgelerde adı geçmesi ile birlikte Temmuz 2023’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldığı ifade edildi. Başsavcılığın yetkisizlik sebebiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği dosya, Özer’in ikametinin İstanbul’da olması nedeniyle temmuzda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi.

İLETİŞİM DİNLEMELERİ VE RAPORLAR

Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı geriye dönük olarak 10 yıllık dönemi kapsayan iletişim tespiti dahil HTS raporlarını dosyaya ekledi. Ayrıca, emniyet tarafından hazırlanan raporlar da 28 Ekim’de dosyaya ulaştırıldı.

KANITLAR VE ŞÜPHELİ ÖZER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan Özer’in, iletişim dinlenmeleri sonucunda elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun bir bağ kurarak suçunu işlediği tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı.

Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alındı ve evi, iş yeri ile aracında arama yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, terör örgütü mensuplarından elde edilen ve aynı zamanda Kuzey Irak’taki Kandil bölgesine ulaştırılan örgütsel belgeler incelendiğinde, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmede şüpheli Özer’in sözde demokratik özerklik projesinde görev almasının uygun görüldüğüne dair belgelerin bulunduğu kaydedildi.

SÜREKLİLİK VE YOĞUN İLETİŞİM

İletişim dinlenmesi uygulanan Özer hakkında elde edilen bilgilere göre, yaklaşık 10 yıllık süre zarfında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyeti nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişi ile terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu bilgi ve kanıtlara dayanarak, Özer’in terör örgütüyle yoğun ve süreklilik arz edecek bağlar kurarak üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu bildirildi.