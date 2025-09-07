Yeni Gümrük Düzenlemeleri Türk E-İhracatçıları Etkiledi

YENİ GÜMRÜK DÜZENLEMELERİ E-TİCARETİ ETKİLİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulamaya alınan yeni gümrük düzenlemeleri, Türkiye’den ürün gönderen e-ihracatçıları ciddi şekilde etkiliyor. BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, “Amerika’daki gümrük değişiklikleri, Türk e-ihracatçıları için yeni bir dönemin kapısını araladı. Artık klasik e-ihracat modeli yerini, yerel operasyon ve depolama temelli İhracat-E’ye bırakıyor. E-ihracat bitmedi, evrildi. Türk markaları için şimdi İhracat-E’nin altın çağı başlıyor. Hedef pazarlarda yerelleşen, kazanacak” diyor. Amerika’daki değişen koşullar, yenilikçi bir ihracat modelinin yükselişini getiriyor. Türk firmaları, ürünlerini toplu olarak hedef pazardaki depolara gönderiyor ve buradan yerel operasyonlarla satış yapıyor. Bu sistem, ürünlerin müşterilere çok daha hızlı ulaşmasını sağlarken, gümrük prosedürlerinin yerel düzeyde yönetilmesine olanak tanıyor. BirFatura’nın 35 bini aşkın e-ticaretçi müşterisi bulunuyor. Bu sayının, 2026 sonuna doğru 50 bine ulaşması bekleniyor. Şirketin verilerine göre, bu markaların yaklaşık yüzde 21,6’sı aktif olarak e-ihracat yapıyor ve Amerika başta olmak üzere global yeni fırsatları araştırıyor.

YENİ BİR ALTIN ÇAĞ BAŞLATIYOR

Bayır, yaptığı açıklamada, “İhracat-E ile firmalar, Amerika’da kendi depolarını veya fulfillment merkezlerini kullanıyor. Yerel operasyonlar sayesinde hem gümrük engelleri aşılabiliyor hem de müşteri memnuniyeti artıyor. Bu model, Türk markaları için yeni bir altın çağ başlatıyor” şeklinde konuşuyor. Türkiye’de ve hedef pazarlarda operasyon yürüten e-ticaret markalarının, süreçleri kolaylaştırmak amacıyla yeni teknolojiler geliştirdiğine dikkat çeken Bayır, “BirFatura, bu alanda geliştirdiği çözümü kasım ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Böylece firmalar, hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki operasyonlarını tek bir platform üzerinden daha verimli şekilde yönetebilecek. Hedef pazarda depolama ve operasyon yapan firmalar, yeni dönemde birçok avantaj elde ediyor” dedi.

AVANTAJLARIN DETAYLARI

Bu avantajları gümrük ve lojistik kolaylığı, hızlı teslimat, yerelleşme ve marka güveni, operasyonel esneklik ve daha büyük pazar payı olarak sıralayan Bayır, şöyle devam ediyor: “Gümrük ve lojistik kolaylığı sayesinde ürünler toplu olarak gönderildiği için tekil gümrük işlemleri ve masrafları ortadan kalkıyor. Hızlı teslimat, depolardan doğrudan ulaşım ile müşteri memnuniyetini artırıyor. Yerelleşme ve marka güveni, hedef pazarda varlık göstermek sayesinde markanın yerel tüketici nezdindeki güvenini artırıyor. Operasyonel esneklik, iade, değişim ve müşteri hizmetleri süreçlerinin yerel olarak yönetilmesini sağlıyor. Daha büyük pazar payı ise yerel operasyonlar sayesinde platformlarda daha rekabetçi olmayı mümkün kılıyor.”

YERELLEŞME ŞART

Amerika pazarında başarılı olmak isteyen Türk firmalarının, yerelleşmeye ve hedef pazarda operasyon kurmaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Bayır, “İhracat-E modeli ile markalarımız globalde çok daha güçlü bir konuma ulaşabilir. Sektör uzmanları, Amerika gibi büyük pazarlarda sürdürülebilir başarı için yerelleşmenin şart olduğunu belirtiyor. Hedef pazarda depo ve operasyon kurmak, global rekabette avantaj sağlıyor. Yerelleşmeyen firmalar ise yeni gümrük prosedürleri karşısında ciddi kayıplar yaşayacak” ifadelerini kullanıyor.