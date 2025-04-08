Yeni Gümrük Tarifeleri Piyasaları Sarstı

ABD GÜMRÜK TARİFELERİ DÜNYA PİYASALARINI SARSIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu yeni gümrük tarifeleri, dünya piyasalarını alt üst ediyor. Ülkelerden gelen tepkiler peş peşe sürerken, Çin misilleme yapma konusunda geri kalmıyor. Pekin, ABD’nin yüzde 34 gümrük vergisine karşılık olarak aynı oranda yüzde 34 vergi uygulayacaklarını duyurdu. Peki, ABD neden Çin’e yüzde 104 vergi koydu?

TRUMP’TAN PEKİN’E ÇAĞRI

Trump, Pekin yönetimine verdiği karardan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor. Ancak ABD, geri adım atmayan Çin’in vergisini artırma kararı aldı ve Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere uygulanacak yüzde 104 oranındaki ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu kararın yarından itibaren geçerli olacağı bildiriliyor. Trump, 2 Nisan’da ABD’ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren bir kararnamenin altına imza atmıştı. Beyaz Saray, bu tarifelerin 9 Nisan’da uygulanacağını belirtti.

ABD’NİN YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ

Washington yönetimi, yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 “karşılıklı tarife” getirerek toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi uygulama kararı aldı. Bu yeni tarife artışlarıyla ABD’nin Çin’den ithal ettiği ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e kadar yükseldi. Çin, ABD’nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olurken, yüzde 34’lük tarife artışına karşılık aynı oranda ek tarife uygulayacağını açıkladı. Pekin yönetimi ayrıca, Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmayı, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatında kısıtlama getirmeyi ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulamayı da gündeme getirdi.

ÇİN’DEN CEVAP VE GÖRÜŞMELERİN İPTALI TEHDİDİ

Trump, Çin’in yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan’a kadar geri çekmemesi halinde yüzde 50 ek tarife getireceğini ve planlanan görüşmeleri iptal edeceğini belirtti. Ancak Çin, Trump’ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını ifade etti.