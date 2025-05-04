Yeni Haftada Bahar Yağışları Bekleniyor

YENİ HAFTADA BAHAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

Yeni haftada ülke genelinde bahar yağışlarının etkili olması, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde kalması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine haftanın hava tahminine dair açıklamalarda bulundu. Son verilere göre, yeni haftada bahar yağışlarının kendini göstereceğini ifade eden Tekin, hafta süresince özellikle öğle saatleri ve akşam saatlerinde sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak olaylarının yaşanacağını belirtti.

YARIN YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Tekin, yarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların etkili olmasının öngörüldüğünü dile getirdi. “Antalya’nın batısının iç kesimleri, Burdur çevreleri de yarın yağışlı olacak. Diğer yerlerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.” diyerek ekledi. Salı günü ise Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Rize ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı. Çarşamba gününde yağış alanının genişlemesi ve Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yağışlar bekleniyor. Tekin, yağışların 2 gün boyunca devam edeceğini ifade etti.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR VE RÜZGAR UYARISI

Yarın kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyaran Tekin, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasını gerektiğini aktardı. Yeni hafta itibarıyla sıcaklıkların artışı ve hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara’da yarın ve salı günü yağış beklenmediğini belirten Tekin, “Başkentte çarşamba günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar yarın 21, salı 24, çarşamba günü ise 26 dereceye çıkacak.” ifadelerini kullandı. İstanbul’da 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, sıcaklıkların ise 24 ile 26 derece aralığında olması bekleniyor. İzmir’de ise parçalı ve az bulutlu havanın etkili olmasının yanı sıra sıcaklıkların 28 ile 30 derece arasında seyredeceği belirtildi.