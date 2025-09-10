Yeni Haftanın Kaptanları Takımları Belirledi

Yeni haftanın kaptanları MasterChef sahnesinde yerini aldı ve takımlar, ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir rekabet sergiledi. Yarışmacılar, şeflerin istekleri doğrultusunda balık temalı tarifler hazırladı. Kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra eleme potasına aday çıkarma süreciyle karşılaşacak. MasterChef’te yeni haftanın kaptanlıkları belirlenirken, mavi ve kırmızı takımlar mutfakta ikinci dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan balık tarifleri hazırlanmasını istedi. Kaybeden taraf, bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra eleme potasına aday belirleyecek.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU

İlk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununun sonucu henüz açıklanmadı. Sonuç açıklandığında detaylar paylaşılacak. Takım oyununu kaybeden ekipten yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Henüz bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının kim olduğu belli değil. İlk dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan potaya çıkan isimler ise şu şekilde: 1. Nisa, 2. Ayla. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından yeni eleme adayları da ortaya çıkacak.