Yeni Hal Yasası’yla Cezalar Artıyor!

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarındaki aracılık maliyetlerini azaltmak için önemli bir açıklama yaptı. Bakan, vatandaşların ürünlere daha uygun maliyetle erişimini sağlamak amacıyla toptancı hallerine dair kuralların yeniden düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Hal Yasası taslağı ile birlikte üreticilere desteklerin artması ve marketlere doğrudan alım zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu tasarı ile üretici birliklerine toptancı hallerde ücretsiz alan tahsis edilecek. Zincir marketler ise sattıkları sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticilerden temin etmek zorunda olacak. Bu düzenlemeyle, üreticilerin daha fazla desteklenmesi ve ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaşımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Sebze ve meyve ticaretinde düzeni bozacak tüm hareketler için ağır cezalar gelecek. Yeni tasarı kapsamında, hallerde fiyat arttıran veya stokçuluk yapanlara 1 milyon lira ceza uygulanacak. Ürünleri taze olarak satmak yerine bozup çöpe atanları da kapsayan israf durumlarında 200 bin lira para cezası öngörülüyor. Özellikle zincir marketler için öngörülen ceza dikkat çekici; marketler, raflarına koydukları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden almakla yükümlü ve bu şartı ihlal edenlere 50 milyon lira ceza kesileceği belirtiliyor.