Yeni Hapis Cezası Düzenlemesi Geliyor!

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI VE YENİ DÜZENLEME

Ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheliye yönelik başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasının yankıları devam ediyor. Hükümet, bu konuda yeni bir adım atma hazırlığında. Sabah gazetesinin haberine göre, yasa dışı bahis oynayanlara hapis cezası verilecek. Yeni düzenleme için hazırlıklar başladı ve hazırlıkları sürdürülen 10’uncu yargı paketinde bu konuya ilişkin bir madde yer alacak.

YASAL CEZALARDA DEĞİŞİKLİKLER

Halihazırda 5 ila 20 bin lira para cezası uygulanan yasa dışı bahis oynamak, bundan sonra hapis cezası gerektiren bir suç haline gelecek. 10’uncu yargı paketinin en önemli hedeflerinden biri, toplumda var olan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak olacak. Toplumda infial yaratacak suçları işleyenlerin belirli bir süre cezaevine girmesi sağlanacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE SİLAH SUÇLARI

Düzenlemeye trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dahil edilecek. Trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerin önüne geçmek amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda trafik güvenliği ile ilgili maddelerde değişiklik yapılacak. Bu bağlamda, söz konusu cezaların alt ve üst sınırlarının artırılması hedefleniyor.