Yeni Hastane Projesinin Temeli Atıldı

YENİ HASTANE PROJESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Akdeniz Üniversitesinin sağlık turizmine önemli katkılar sağlayacak yeni hastane projesinin temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, bu yeni hastane projesinin Antalya’ya sağlık alanında büyük fayda sağlayacağını aktardı. 900 yatak kapasitesine ve 120 bin metrekare alana sahip olacak hastanede yoğun bakım odalarının da yer alacağını belirten Şahin, “Bu büyük eserin fikir aşamasından proje aşamasına kadar hızlı bir şekilde ilerletilmesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulmasına kadar geçen süreç son derece hızlı oldu. Sürecin hızla ilerlemesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

ANTALYA MODERN BİR SAĞLIK TESİSİNE KAVUŞUYOR

Antalya’nın depreme dayanıklı ve daha yüksek kapasiteyle hizmet verecek modern bir sağlık tesisine kavuşacağını vurgulayan Şahin, binanın 2026’nın sonlarına doğru tamamlanacağını ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise, 5 yıllık rektörlük dönemini dolu dolu geçirdiklerini belirterek, “Bu proje sadece bir bina olmayacak. Umudun, şifanın, bilimin, eğitimin kalesi olacak inşallah. Umuyorum bir yıl sonra da bu umudun kalesinde yine hep beraber açılışını yapacağız.” şeklinde konuştu.

HASTANEDE YER ALACAK BÖLÜMLER

Konuşmaların ardından yeni hastane binasının ilk betonu döküldü. Hastanede 32 ameliyathane, 144 poliklinik, 20 yataklı yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı yanık kliniği ve 4 yataklı iyotlu tedavi ünitesi bulunacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yoğun bakım kapasitesi 330’a çıkacak ve çocuk hastanesi ihtiyacı karşılanmış olacak.