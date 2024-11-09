“Yeni Hava Durumu Raporu Açıklandı”

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Son hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olduğu, Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Karaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında kalması öngörülüyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği belirtiliyor.

SICAKLIK DEĞİŞİKLİĞİ VE UYARILAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabında Marmara için uyarıda bulundu. Şen’in açıklaması şu şekilde: “Bugün öğleden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzeyi yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Rüzgar öğleden sonra, Marmara’da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Sıcaklık Marmara’da 2 ila 4 derece azalacak.” Ayrıca rüzgarın Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile geçerken, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Edirne’de hava 4°C, 14°C olarak tahmin ediliyor; İstanbul’da ise 10°C, 14°C çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Ege Bölgesi, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisle birlikte parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz Bölgesi’nde de Batı Akdeniz kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava beklerken, yarın öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış alması öngörülüyor. Batı Karadeniz’de ve Orta ile Doğu Karadeniz’de de hava durumu yine parçalı ve çok bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olabileceği bildiriliyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava ile geçiyor. Güneydoğu Anadolu’da ise, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.