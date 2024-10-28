yeni-hava-savunma-sistemi-envantere-girdi

YENİ SAVUNMA SİSTEMİ ENVANTERE KATILDI

Türkiye, savunma alanında hayata geçirdiği başarılı sistemlere bir yenisini daha ekledi. Çelik Kubbe’nin caydırıcı etkisi ile Siper Ürün-1 Sistemi’nin envantere girdiğini, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu.

HAVA SAVUNMA GÜCÜ YÜKSEK İRTİFA VE UZUN MENZİLDE

Görgün, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Siper’in ardı vatan. Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan’ın kalkanı olacak.” Siper Sistemi, savaş uçakları ve seyir füzeleri gibi hava hedeflerine ve havadan karaya atılan mühimmatlara karşı angajman sağlayabiliyor.

SİPER ÜRÜN-2 GELİYOR

Ayrıca, çok daha gelişmiş yeteneklere sahip Siper Ürün-2 sistemi için geliştirme çalışmaları sürüyor. Haluk Görgün, “Cumhuriyetimizin 101’inci yılında milletimize armağan olsun.” diyerek bu çalışmaların önemine vurgu yaptı.